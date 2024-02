De nouvelles Xbox seraient prévues en 2026 dont un modèle portable... pour concurrencer Sony ?

En fin de semaine dernière, nous évoquions le possible rapprochement entre AMD et Sony en vue de concevoir un processeur pour une console portable PlayStation et non de cet ersatz qu'est le PlayStation Portal.

Aujourd'hui, c'est le concurrent de toujours – Microsoft et sa marque Xbox – qui fait l'actualité. Une actualité à prendre avec distance, rumeur oblige, mais qui n'en reste pas moins intéressante… intrigante même.