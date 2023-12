La prochaine Xbox pourrait arriver bien avant la PS6

Voilà maintenant deux générations consécutives que Sony et Microsoft se suivent dans le lancement de leurs consoles de nouvelle génération. En 2013, la PlayStation 4 et la Xbox One ont toutes deux été commercialisées au mois de novembre. Un schéma qui s'est répété sept ans plus tard lors de l'arrivée sur le marché des PS5 et Xbox Series en novembre 2020.

Ce schéma, désormais habituel pour les joueurs, n'a pourtant pas toujours été de mise. Souvenez-vous, en novembre 2005, Microsoft décidait de prendre les devants sur Sony en commercialisant sa Xbox 360 plus d'une année avant la PlayStation 3.

Pour la dixième génération de consoles, le constructeur américain pourrait bien adopter de nouveau cette stratégie, quitte à proposer une console moins puissante que son homologue japonais.