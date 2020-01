La Nintendo Switch dépasse (déjà) l'illustre Super Nintendo en termes de ventes mondiales

Lire aussi :

La NES dans le viseur !

Source : VGChartz

La console hybride de Nintendo affiche en effet davantage de ventes que la Super Nintendo de notre enfance.En avril dernier, on apprenait que la Nintendo Switch avait déjà dépassé le score de ventes de la Nintendo 64 , mais en ce début d'année 2020, la console hybride passe un nouveau cap symbolique.En effet, en prenant en compte les ventes de la dernière semaine de décembre 2019, la Nintendo Switch affiche désormais un résultat supérieur à celui de la Super Nintendo, cette console 16 bits magique lancée (en Europe) le 6 juin 1992.Si la console 16 bits de Nintendo est créditée d'un score de ventes de 49,10 millions, la Nintendo Switch vient quant à elle de dépasser les 49,79 millions d'exemplaires écoulés. Cela (entre autres) grâce à une excellente fin d'année, et plus de 961 000 exemplaires vendus au cours de la dernière semaine de 2019.La dernière-née de Nintendo s'est ainsi écoulée à plus de 3,33 millions d'exemplaires en France, et elle affiche un score de ventes de 13,22 millions dans toute l'Europe. Aux Etats-Unis, Nintendo a vendu plus de 17,33 millions d'exemplaires de sa Switch, et la console n'est pas en reste au Japon, où 11,62 millions d'unités ont été achetées.En dépassant l'illustre Super Nintendo, la Switch franchit bien sûr un véritable cap symbolique, et Nintendo compte bien poursuivre sur sa lancée en battant le score d'une autre console maison, la NES, créditée de 61,91 millions de ventes.Rappelons que la NES n'est pas la console de salonla plus vendue de tous les temps, puisque ce titre émérite revient à une certaine Wii, lancée en décembre 2006 en Europe, et qui cumule à ce jour plus de 101,63 millions de ventes dans le monde.