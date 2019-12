Nintendo Switch : des cartouches de jeu 64 Go bientôt en rayons ?

Lire aussi :

Source : AnAndTech

Le groupe Taïwanais Macronix, fondé à la fin des années 1980, et spécialisé dans la mémoire Flash, va proposer sa nouvelle génération de cartes 3D NAND en 2020. Parmi les clients du groupe, on retrouve un certain Nintendo, qui utilise la technologie Macronix pour ses cartouches de jeux Switch.Ainsi, selon toute vraisemblance, dans le courant de l'année prochaine, il devrait être possible de retrouver en rayon des jeux Nintendo Switch embarqués sur des cartouches de 64 Go. De quoi éviter de fastidieuses phases de téléchargement pour les jeux les plus gourmands, comme c'est le cas actuellement...En 2018 déjà, Nintendo souhaitait pouvoir proposer des jeux sur des cartouches 64 Go , mais cela avait finalement été annulé pour des raisons techniques.2020, l'année de la cartouche Nintendo Switch 64 Go ? Pas impossible...