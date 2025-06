Alors oui, des jeux comme Zelda: Breath of the Wild et Zelda: Tears of the Kingdom ont bénéficié d'un soin tout particulier, tout comme Hogwarts Legacy, avec une mise à niveau qui nécessite de débourser 10€. Mais la bonne nouvelle, c'est que de nombreux autres jeux profitent, eux aussi, de la nouvelle puissance du hardware de Nintendo, sans avoir à débourser le moindre denier.