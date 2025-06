Nintendo a indiqué sur ces pages que « plusieurs ajustements ont été faits pour améliorer le gameplay sur la Nintendo Switch 2 », sans ajouter d'autres détails. À noter que si l'on ajoute ces nouveaux noms à la liste des premiers jeux mis à jour annoncés il y a plusieurs semaines, c'est une vingtaine de titres qui ont ainsi été améliorés pour la Switch 2.

Et Nintendo a fait dans la diversité. Pour rappel, des jeux Pokemon (Scarlet et Violet), plusieurs autres sagas Zelda (Echoes of Wisdom et Link's Awakening) ainsi que plusieurs Super Mario ont notamment été mis à jour. De quoi clairement se faire plaisir pour tous ceux qui ont couru dans les magasins pour ce lancement. Et vous, en faites-vous partie ?