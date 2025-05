En d'autres termes, il ne devrait pas être possible de découvrir un quelconque test (digne de ce nom s'entend) de la nouvelle Nintendo Switch 2 avant le 5 juin prochain. Avec la génération précédente, Nintendo avait fourni sa nouvelle console aux journalistes une bonne semaine avant son lancement, mais la transition avec la Wii U était alors bien différente.

Outre la mise à jour de la console, le 5 juin sonnera également la disponibilité des mises à niveau des jeux Switch, dont le tandem de Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom, mais aussi des mises à jour gratuites, qui concerneront notamment Super Mario Odyssey, Pokémon Ecarlate/Violet, Link's Awakening…