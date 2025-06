Par exemple, les différents circuits du jeu (dont le nombre exact reste secret) sont répartis sur la carte et peuvent être parcourus étape par étape. Les joueurs vont ainsi avoir la possibilité, pour la première fois, de les explorer et les analyser hors compétition, avant de plonger dans la course.

Dans le mode Grand Prix, les joueurs se déplacent vers leur prochaine destination entre chaque course. Cette mécanique transforme chaque championnat, qui ne ressemble plus à une simple succession de niveaux, mais à un véritable parcours composé de plusieurs étapes plus courtes.