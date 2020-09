Nintendo Direct : plusieurs jeux Mario annoncés sur Switch

La présentation a débuté avec une console Game & Watch sur laquelle il sera possible de jouer au premier Super Mario Bros. mais aussi à The Lost Levels et à une nouvelle version du jeu Ball dans lequel Mario apparaîtra. Elle sera disponible le 13 novembre 2020. La Nintendo Switch accueillera la remasterisation Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février 2021. Des fonctionnalités inédites et le multijoueurs en ligne seront de la partie.