Un Nintendo Direct devrait être diffusé fin août

Le 20 juillet dernier, un Nintendo Direct Mini avait eu lieu pour présenter certaines productions des éditeurs tiers. Aucune grosse annonce n'avait alors été faite. Parmi les jeux attendus du côté de la Switch, nous pouvons citer The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 ou encore les remasterisations de plusieurs jeux Mario pour célébrer les 35 ans de ce dernier.