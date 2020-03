Nintendo préparerait des remasters et de nouveaux jeux pour les 35 ans de Mario

© Nintendo

Des opus inédits à l'horizon

Un regard appuyé vers le passé

Source : Eurogamer

La mascotte de l'éditeur japonais reviendra sur le devant de la scène très bientôt pour souffler comme il se doit ses 35 bougies.C'est en septembre 1985 que le légendaireest arrivé sur Nintendo Entertainment System (ou NES pour les intimes). Le titre qui avait totalement chamboulé le monde du jeu vidéo en son temps célébrera cette année son 35e anniversaire. Et si nous en croyons de nombreuses rumeurs, la firme nippone mettra les bouchées doubles pour fêter dignement cette grosse célébration qui se profile à l'horizon.Nous devons les informations qui vont suivre aux sites Video Games Chronicle et Eurogamer. Le premier dévoile que Nintendo aurait dû tenir un événement physique autour de Mario à l'E3, en juin prochain. Hélas, le salon californien a été annulé , mais les plans resteraient inchangés quant aux futures sorties. Ainsi, un nouveaudevrait arriver cette année sur Switch, tout comme une édition Deluxe pour. Cette dernière contiendrait des niveaux inédits.Mais ce n'est pas tout ! En effet, toujours selon les rumeurs, Nintendo prévoirait aussi des remasterisations de plusieurs anciens jeux Mario. Parmi eux, Eurogamer déclare quedébarquera sur Switch accompagné par d'autres titres Mario en 3D. Enfin, le site Gematsu précise de son côté queetseront également remasterisés sur Nintendo Switch.Les annonces officielles seraient attendues en même temps que celles au sujet du partenariat entre Nintendo et Universal au sujet du parc à thème Super Nintendo World . Rappelons aussi qu'un nouveau filmest dans les tuyaux. Quoi qu'il en soit, le célèbre plombier moustachu se prépare à une belle année 2020 !