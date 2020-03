Nintendo fait la chasse à tous les jeux Super Mario sur PS4 (via Dreams)

Lire aussi :

Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement

Pas de Super Mario sur PS4

Source : GamesIndustry

On ne plaisante pas avec la propriété intellectuelle chez Nintendo, et le géant nippon ne voit pas d'un très bon œil les nombreux Mario qui prennent vie dans le monde de, la récente exclusivité PS4.Aussi, Nintendo a pris le soin de demander à Sony de supprimer les contenus qui s'inspirent un peu trop de Super Mario. «», explique Sony.À l'heure actuelle, il est encore possible de parcourir divers rêves incluant le célèbre plombier moustachu et son univers, en 2D comme en 3D. Cela ne devrait bientôt plus être le cas, et ceux qui souhaitent à tout prix recréer un univers Mario pourront toujours le faire... Mais via