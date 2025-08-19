NVIDIA fait copain-copain avec Gearbox Software et 2K Games afin de proposer Borderlands 4 aux nouveaux acheteurs de produits GeForce.
Les sorties des plus grosses productions vidéoludiques sont souvent l'occasion de petits cadeaux bien sympathiques. Dans le cas présent, c'est NVIDIA qui s'y colle et c'est le très attendu Borderlands 4 qui ravira les futurs acquéreurs de cartes graphiques ou de portables estampillés GeForce.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Borderlands 4 arrive dans moins d'un mois !
Alors que le chantier a débuté avant même la sortie de Borderlands 3 (septembre 2019), Gearbox Software n'a officiellement révélé Borderlands 4 qu'en août 2024 à un moment où le développement semblait déjà en très bonne voie.
Depuis, le titre n'a pas réellement connu d'accident de parcours et la sortie calée au 12 septembre prochain devrait donc se vérifier. Une sortie qui fera forcément des heureux alors qu'il est ici question d'incarner un chasseur de l'Arche décidé à mener la résistance contre le Gardien du Temps, un dictateur accompagné d'une véritable armée, l'Ordre sur Kairos.
Gearbox Software ne semble pas avoir révolutionné la recette de la franchise en conservant son style graphique caractéristique, son humour si particulier et la possibilité de jouer en solo ou en coopératif jusqu'à 4 joueurs. Borderlands 4 va sortir sur PlayStation 5, sur Switch 2, sur Xbox Series X|S et, bien sûr, sur PC.
Borderlands 4 fera usage de DLSS 4 dès son lancement. ©NVIDIA
Pas de cadeau pour les RTX 5060/5060 Ti
C'est d'ailleurs de cette dernière version dont il est question aujourd'hui puisque NVIDIA profite de la tenue de la GamesCom de Cologne pour annoncer une offre autour du jeu et de sa gamme de cartes graphiques GeForce.
Rien de très original, mais une attention qui fait toujours plaisir. En effet, le Borderlands 4 GeForce RTX 50 Series Bundle a été lancé hier avec, à la clé, une copie du jeu de Gearbox Software et le Gilded Glory Pack (une skin de Chasseur de l'Arche, une skin d'arme, une skin de drone ECHO-4) pour tout achat d'un produit GeForce RTX série 5000… enfin presque.
Pour en profiter, il faut effectivement viser le milieu de gamme à savoir acheter une carte GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090 ou un portable dotée d'une GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090. Comme vous le voyez, les GeForce RTX 5050, RTX 5060 et RTX 5060 Ti sont exclues de l'offre promotionnelle de NVIDIA. Dommage.