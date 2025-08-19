Alors que le chantier a débuté avant même la sortie de Borderlands 3 (septembre 2019), Gearbox Software n'a officiellement révélé Borderlands 4 qu'en août 2024 à un moment où le développement semblait déjà en très bonne voie.

Depuis, le titre n'a pas réellement connu d'accident de parcours et la sortie calée au 12 septembre prochain devrait donc se vérifier. Une sortie qui fera forcément des heureux alors qu'il est ici question d'incarner un chasseur de l'Arche décidé à mener la résistance contre le Gardien du Temps, un dictateur accompagné d'une véritable armée, l'Ordre sur Kairos.

Gearbox Software ne semble pas avoir révolutionné la recette de la franchise en conservant son style graphique caractéristique, son humour si particulier et la possibilité de jouer en solo ou en coopératif jusqu'à 4 joueurs. Borderlands 4 va sortir sur PlayStation 5, sur Switch 2, sur Xbox Series X|S et, bien sûr, sur PC.