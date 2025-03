La note envoyée par NVIDIA à ses partenaires ne donne aucune raison pour ce report sachant que, de toute façon, NVIDIA n'avait rien gravé dans le marbre, mais le décalage semble important.

Un lancement, au moins en deux temps, semble rester de mise avec d'abord la sortie des GeForce RTX 5060 Ti autour de la mi-avril, et ce, que l'on parle de la version 8 Go ou de la 16 Go. Ce n'est qu'un mois plus tard, que la GeForce RTX 5060 « tout court » serait commercialisée.

Rappelons que la RTX 5060 Ti doit disposer d'un GPU avec 4 608 cœurs CUDA quand celui de la RTX 5060 se contentera de 3 840 cœurs CUDA. Espérons surtout qu'un tel report sera l'occasion de constituer des stocks plus importants que pour les précédentes sorties.