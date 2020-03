L'E3 2020 annulé, les éditeurs cherchent d'autres solutions pour présenter leurs nouveautés

Changement de format

Le grands perdants sont Warner Bros et les studios indépendants

Source : Kotaku

En perte de vitesse sur les dernières éditions, l'Electronic Entertainment Expo est plus que jamais en danger suite à l'annulation de son édition 2020. C'est la première fois qu'une telle décision est prise depuis la création de l'événement en 1995. Bien entendu, cette annonce est plutôt logique puisque le coronavirus ne cesse de faire de nouvelles victimes presque partout dans le monde. Dans son communiqué , l'ESA (organisateur du salon) n'a pas totalement abdiqué.L'Entertainment Software Association déclare travailler avec les différents éditeurs pour mettre en place un événement exclusivement digitalisé. Nous pouvons donc nous attendre à voir fleurir des Nintendo Direct-Like dans tous les sens et certaines marques ont déjà décidé d'opter pour un tel format.Sur Twitter , Phil Spencer, le président de Xbox, a déclaré que sa division lèvera le voile sur la Xbox Series X en vidéo plutôt que via une conférence de presse classique. Ubisoft a fait une déclaration similaire en expliquant explorer « actuellement les différents formats en ligne » pour sa communication.Pour ne rien arranger à cette déception qu'est l'annulation de l'E3 2020, Jason Schreier dea précisé que Warner Bros. Games était censé y tenir sa première conférence de presse. Au programme, nous aurions dû assister à l'annonce de plusieurs titres très attendus comme le prochainet l'officialisation du nouveau jeu de Rocksteady Studios et du RPGqui avait fuité en 2018. Pour le moment, nous ne savons pas si Warner tiendra son propre événement en ligne.Hélas, les répercutions risquent d'être importantes pour les plus petites équipes qui attendaient l'E3 pour sortir leur épingle du jeu. Si les conséquences devront être analysées sur le long terme, cette annulation a définitivement déstabilisé toute une industrie. L'E3 pourra-t-il s'en relever ? Il est encore trop tôt pour le dire.