Attendez-vous à entendre parler de la Xbox One Series X dans la semaine à venir

Le plein de Xbox Series X dans quelques jours ?

Lire aussi :

Project xCloud : la bêta du Cloud gaming de Microsoft est disponible sur iOS

Du nouveau pour la Xbox Series X le 18 mars ?

Source : GamesRadar

Rappelons en effet que le géant américain avait annulé sa participation à la GDC 2020, pour cause de coronavirus, avant que ce dernier n'ait raison de l'intégralité de l'événement Il y a quelques jours, en annulant sa présence à la Game Developer Conference, Microsoft promettait divers rendez-vous «», dans le courant du mois de mars, avec différentes vidéos et interviews de développeurs.Le géant américain tient parole, et vient tout juste de dévoiler le planning complet de ses livestreams à venir, ces 17 et 18 mars.Des vidéos qui permettront notamment à Microsoft de revenir sur Gears 5 (et peut-être d'annoncer une version Xbox Series X du jeu), sur l'accessibilité dans les jeux vidéo, sur, sans oublier une interview avec Turn 10 ().Toutefois, LE moment tant attendu se déroulera le 18 mars prochain, à 11h40, avec un événement intitulé «». On espère évidemment que Microsoft profitera de l'occasion pour en dévoiler davantage d'informations concernant sa future console.Reste à savoir maintenant quelle sera la teneur de ce nouveau rendez-vous Xbox. Si certains espèrent pouvoir découvrir l'interface de la machine, les premières vidéos de gameplay ou même la Xbox Series X en elle-même, il se pourrait que le panel se focalise uniquement sur quelques nouvelles informations techniques... Affaire à suivre donc.