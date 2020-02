La GDC 2020 finalement reportée à cause du Coronavirus

© GDC

Un décalage en été

Ces derniers jours, plusieurs exposants de renom avaient décidé de se retirer de la GDC 2020. Facebook, Sony Interactivement Entertainment ou encore Microsoft figurent sur cette liste. En effet, le COVID-19 continue de se répandre à travers le monde et des rassemblements dans tous les milieux (high-tech, sportifs, culturels...) ont malheureusement dû être annulés.Dans le communiqué publié sur le site de l'événement, nous apprenons que la Game Developers Conference est reportée. Il ne s'agit donc pas d'une annulation pure et simple. Ainsi, la GDC 2020, qui devait ouvrir ses portes du 16 au 20 mars à San Francisco, est décalée à l'été prochain. Une date précise n'a pas encore été arrêtée.Voilà qui pourrait chambouler le calendrier de toute l'industrie du jeu vidéo. En effet, la GDC permet à tous les corps de métier du milieu de se retrouver et d'initier certaines dynamiques en vue de l'E3 . Pour le moment, les organisateurs de l'Electronic Entertainment Expo ne se sont pas exprimés sur un possible report du salon.