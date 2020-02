PlayStation et Facebook annulent leur participation à la GDC 2020 à cause du coronavirus

© GDC

Facebook fera quelques annonces

En effet, PlayStation et Facebook Gaming ont décidé d'annuler leur présence à la GDC 2020. L'événement réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo doit se tenir à San Francisco du 16 au 20 mars. Pour le moment, le salon est maintenu mais d'autres défections pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent.Il y a peu, Sony choisissait de ne pas se rendre à la PAX East de Boston toujours à cause du tristement célèbre COVID19. De son côté, Facebook a tout de même tenu à préciser que des annonces seront faites pour la gamme Oculus mais uniquement via des vidéos et autres sessions de questions/réponses en ligne.Les deux marques souhaitent logiquement protéger leurs employés respectifs. Rappelons également que les exposants chinois ont été forcés de se retirer de la GDC 2020 à cause de l'épidémie. Cette dernière a déjà contaminé 75 700 personnes et 2130 sont malheureusement décédées.