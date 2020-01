C'est officiel ! Sony ne sera pas présent à l'E3 2020

Le divorce est plus que jamais consommé !

PlayStation se prépare à un tour du monde

C'est via le siteque nous avons appris la nouvelle. Une fois encore, Sony ne sera pas présent à l'E3 2020 . Rappelons que le salon ouvrira ses portes à Los Angeles du 9 au 11 juin. L'année dernière, le constructeur japonais avait choisi pour la toute première fois de son histoire de ne pas se rendre à cet événement pourtant incontournable. Avec l'arrivée de la PS5, une conférence durant l'E3 semblait inévitable mais elle n'aura finalement pas lieu.Sony a tout de même tenu à expliquer son choix à travers un communiqué assez clair :À la place de sa conférence et de son stand de l'E3, Sony prévoit de participer à. Pour le moment, la firme japonaise n'a pas détaillé son programme mais ces rassemblements auront pour but de présenter les futurs jeux PS4 et PS5 . Sony pourrait également ressusciter la PlayStation Experience, un salon créé en 2014 et dont la dernière édition en date a eu lieu en 2017.Sony n'a pas été la seule marque à snober l'E3. Electronic Arts n'y est plus du tout présent et Microsoft organise son propre événement à quelques mètres du fameux Convention Center. Reste à voir ce que PlayStation a réellement prévu pour promouvoir sa PS5 qui sortira en fin d'année.