L'E3 va tenter d'innover pour son édition 2020

Une volonté de contrôler la communication autour de l'E3

C'est via le siteque ces informations ont été communiquées. Tout d'abord, l'E3 2020 accueillera encore plus de visiteurs. En effet, 10 000 badges supplémentaires seront mis en vente, ce qui permettra à 25 000 visiteurs non professionnels d'arpenter les travées du Convention Center. Pour palier à cette affluence record, un jour complet pourrait être uniquement dédié à la presse.L'compte aussi attirer toujours plus de célébrités comme des membres de l'équipe des Los Angeles Lakers qui viendront jouer à un jeu de basket (sans doute le prochain). Les influenceurs seront également présents en force et des partenariats seront passés avec ces stars du web pour assurer la promotion du salon à travers le monde.Ce n'est pas tout puisque des FastPass seront proposés afin de couper les files interminables pour tester les dernières nouveautés. Enfin, les organisateurs vont mettre en place des activités pour occuper les personnes qui feront la queue. L'idée générale du groupe en charge de l'organisation sera de contrôler le contenu et les messages envoyés aux fans durant toute la semaine.Cette stratégie sera-t-elle payante ? Nous le verrons lorsque l' E3 2020 aura lieu du 9 au 11 juin.