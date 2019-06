L'E3 2019 ferme ses portes et l'édition 2020 donne déjà rendez-vous aux joueurs

© Gamespot

Après la transition, place à l'avenir !

Source : Gamergen

Nous n'allons pas mentir, cet E3 2019 n'aura pas été des plus passionnants. Il s'agissait sans nul doute d'une édition de transition avant l'arrivée des futures machines. Microsoft a déjà teasé l'information en annonçant sa Project Scarlett pour fin 2020. Mais quelques mois auparavant, tous les constructeurs se donneront rendez-vous à Los Angeles pour évoquer le futur du jeu vidéo.Ainsi,. Si nous suivons le schéma classique du salon, les conférences devraient donc débuter dès le dimanche 7 juin. Encore une petite année à attendre avant de suivre cette édition qui promet d'être intéressante à bien des égards.Espérons aussi que Sony fera son grand retour afin d'offrir un affrontement digne entre la PS5 et la Scarlett de Microsoft. Cependant, d'autres événements auront lieu avant l'et cela débutera dès le 20 août prochain avec l'ouverture de la Gamescom 2019 à Cologne en Allemagne.