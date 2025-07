Du côté de Microsoft, fidèle à la nouvelle stratégie « Xbox Play Anywhere », on va lancer en fin d'année les ROG Xbox Ally, des mini-PC nomades sous Windows 11, qui disposent d'une surcouche logicielle Xbox.

Une gamme qui se composera de deux machines, avec d'un côté la ROG Xbox Ally animée par un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, et de l'autre, la ROG Xbox Ally X, qui visera des performances supérieures avec une puce AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire vive et un stockage de 1 To.