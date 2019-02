Pour la première fois de son histoire, Sony ne donnera pas de conférence à l’E3 2019

Un manque de jeux marquants pour 2019

Source : The Verge

Unsans conférenceparait inconcevable, mais c'est pourtant ce qui arrivera en juin 2019. Sony a annoncé officiellement qu'elle ne sera pas présente sur le salon mondial du jeu vidéo de Los Angeles.En plus de l'habituel grand show,n'aura pas de stand sur le salon. C'est une première depuis 24 ans pour le constructeur qui a pour habitude depuis quelques années de proposer des conférences très maîtrisées et riches en annonces.La raison donnée par Shawn Layden, président des studios Sony Interactive Entertainment, vient du manque de titres forts à présenter pour l'année prochaine : «».C'est peut-être le signe que la génération de consoles actuelle laisse tranquillement la place à une futureen plein développement, et qui pourrait être présentée dès 2020.