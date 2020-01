CES 2020 : Sony évoque brièvement la PS5 et donne quelques chiffres pour la PS4

© Sony

Service minimum pour la PS5 à Las Vegas

La PS4 se porte bien, merci pour elle

Beaucoup de joueurs espéraient donc entendre parler de la très attendue PS5 et il faut bien reconnaître que la firme nippone ne s'est pas trop foulée...Lors du CES 2020, Sony a bien eu un petit mot pour ses joueurs. En effet, le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, est monté sur scène pour évoquer l'avenir de la division gaming qu'il représente. Hélas, les annonces n'ont pas été fracassantes puisqu'il a fallu se contenter d'un simple logo annonçant la venue de la PS5 en fin d'année. Le logo en question n'a rien d'original puisque la police d'écriture est similaire à celle utilisée pour la PS3 et la PS4.Ce n'est pas tout puisque Sony s'est également attardé sur les caractéristiques de sa future console. La machine sera équipée d'un lecteur Blu-ray UHD mais aussi de la technologie Ray Tracing, d'un SSD ultra rapide, d'un système audio 3D et d' une manette aux gâchettes adaptatives dotées d'un dispositif haptique. Nous connaissions déjà toutes ces nouveautés depuis plusieurs semaines, mais il faudra se contenter de cette redite pour l'instant.Les chiffres ont également rythmé cette conférence de presse au CES 2020 puisque Sony a étalé sur scène le succès de sa PS4. Nous avons donc appris que la console s'est écoulée à 106 millions d'unités à travers le monde. Plus impressionnant encore, 1,15 milliard de jeux ont été vendus sur cette machine. Du côté des services, le PlayStation Network compte 103 millions d'utilisateurs actifs chaque mois et le nombre d'abonnés au PlayStation Plus s'élève à 38,8 millions de joueurs.Enfin, la réalité virtuelle a eu droit à son court instant de gloire. Sony a précisé que 5 millions d'exemplaires du PlayStation VR ont été vendus depuis son lancement en octobre 2016. C'est un million de plus par rapport à l'année dernière. Sony devrait donc logiquement décider de poursuivre ses efforts en termes de réalité virtuelle sur PS5.