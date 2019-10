Un PlayStation VR nouvelle génération apparaît via un brevet

Enfin un casque sans fil !

Source : Eurogamer

C'est àque nous devons cette découverte. Le site s'est récemment illustré en dévoilant le design du kit de développement de la PlayStation 5 . Aujourd'hui, c'est au tour du casque de réalité virtuelle made in Sony de s'illustrer à travers un brevet. Ce dernier a été déposé en février 2019 mais il n'a été rendu public que cette semaine.Le brevet en question lève le voile sur quelques nouveautés intéressantes. Premièrement, ce PlayStation VR 2 serait dépourvu de câbles. Ainsi, le signal passerait via le Bluetooth et le périphérique devrait embarquer une batterie. Deux caméras seraient positionnées à l'avant de l'appareil et une autre à l'arrière. Une quatrième viendrait même se placer sur le nouveau PlayStation Move. Enfin, une ultime caméra pourrait être utilisée séparément pour capter les mouvements du joueur, un peu à la manière de Kinect.Ce PlayStation VR embarquerait également un microphone et une vue dite "transparente". Ainsi, l'utilisateur pourrait voir ce qu'il se passe autour de lui afin de ne pas faire trop de dégâts dans la pièce où il se trouve. Via ce procédé, des éléments en réalité augmentée pourraient être observés dans le monde réel.