CES 2020 : Sony aurait une annonce majeure à faire ce 7 janvier, "une vision unique du futur"

Annonce de la PS5 ?

Source : Sony

». C'est en ces termes que Sony évoque son ou ses annonces majeures attendues lors du salon mondial de l'électronique de Las Vegas. «», poursuit la marque japonaise. De quoi attirer notre attention.Une rumeur voudrait que Sony profite du CES 2020 pour présenter en bonne et due forme sa PS5. Pour l'instant, le nom officiel de la console a été confirmé ainsi que quelques specs techniques. Mais le détail de ses caractéristiques est encore gardé sous silence. Son design n'a pas non plus été révélé, alors que Microsoft a publié des visuels de sa nouvelle Xbox le mois dernier. Il est aussi possible que Sony dévoile une innovation dans le secteur des téléviseurs. On sait que son concurrent LG sera particulièrement présent sur ce secteur pour cette nouvelle édition du Consumer Electronic Show. Il est par contre peu probable que la marque présente un mobile. Sony a en effet pris du recul sur ce marché et devrait réserver ses quelques modèles de Xperia à venir pour des événements comme le MWC de Barcelone, voire l'IFA de Berlin, plus tard dans l'année.