Pour le reste, le ThinkPad X9 Aura Edition « Moonlight White » s'en tient rigoureusement à la même fiche technique que les moutures noires lancées en début d'année. On y retrouve donc des processeurs Intel Lunar Lake (allant jusqu'au Core Ultra 9 288V), un maximum de 32 Go de RAM et un écran OLED 2,8K et 120 Hz. En 14 pouces, l'appareil dispose enfin d'une batterie de 55 Wh, tandis qu'en 15 pouces, il adopte une capacité plus généreuse de 80 Wh.