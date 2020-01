CES 2020 : vers une présentation de la PlayStation 5 durant le salon ?

Sony promet de présenter son avenir au CES

Source : Dualshockers

Après la présentation de la nouvelle Xbox (Series X) durant les Game Awards début décembre, Sony serait inspiré de prendre à son tour la parole afin de ne pas prendre trop de retard sur la concurrence. Ce n'est pas pour rien si plusieurs sites et analystes évoquent la possibilité de découvrir la PlayStation 5 durant le CES 2020. Le salon américain aura lieu du 7 au 10 janvier et la firme japonaise y tiendra une conférence de presse le 7 janvier à 2h00 du matin, heure française.Sur son site dédié à l'événement , Sony a publié un court communiqué qui a donné naissance à bien des spéculations : «».La division Sony Interactive Entertainment étant devenue une des plus importantes pour la multinationale, beaucoup ont vu derrière cette déclaration un teasing pour la présentation de la PS5. Il est tout de même important de rappeler que Sony évoque généralement très peu les jeux vidéo au CES. La nouvelle PlayStation devrait plutôt s'illustrer durant un événement dédié, à l'instar de la PS4 en son temps. Ce qui est certain, c'est que la PS5 devrait rapidement refaire parler d'elle.