De son côté, le propriétaire de TikTok vise une meilleure ergonomie que les appareils habituels de Pico, avec un affichage transparent et un ajustement facilité. Il sera pensé pour concurrencer frontalement les futures versions des produits de Meta. Et pour cela, ByteDance prévoit de possiblement y intégrer Doubao, son grand modèle de langage, ainsi que des puces spécialisées pour traiter les données des capteurs et réduire la latence. Objectif : proposer un produit muni d'un assistant vocal et de la reconnaissance d'images.