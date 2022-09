Pico 4, le Meta Quest 2 chinois qu'on n'attendait pas... mais qui pourrait bien secouer le marché

Racheté par ByteDance (TikTok) l'an dernier, le fabricant de casques VR Pico a profité de cet appui financier pour développer massivement ses activités. En a ainsi résulté la présentation toute fraîche du Pico 4, un casque standalone et un sérieux concurrent au célèbre Quest 2, qui pourra s'émanciper du seul marché asiatique pour arriver notamment chez nous.

Côté fiche technique, il se montre en tout cas très similaire au casque du géant américain, avec un écran de 2 160 x 2 160 pixels par œil, un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go ou de 256 Go.

En sa qualité de standalone, il dispose d'une batterie promettant trois heures d'autonomie, mais pourra être bien sûr relié à un PC, étant compatible SteamVR, pour de meilleures performances. En termes de design, il se montre légèrement plus fin que le Quest 2, avec un poids de 586 grammes en comptant la lanière (295 grammes sans).

Outre le jeu grâce à des manettes rappelant très fortement celles du Quest 2, le Pico 4 supportera à terme le suivi du mouvement des mains. Il veut également s'adresser aux sportifs avec un système de suivi fitness. Pour que la comparaison avec le Quest 2 soit complète, Pico prévoit de lancer son propre environnement social virtuel singeant le metaverse Horizon Worlds appelé… Pico Worlds, d'ici 2023.

Sous tous rapports, il se veut donc un concurrent sérieux sur le marché des casques VR abordables, puisqu'il sera proposé en Asie et en Europe à 429 euros dans sa version 128 Go et 499 euros avec 256 Go de stockage. Son arrivée est prévue courant octobre.