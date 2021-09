ByteDance (TikTok) s'offre le fabricant de casques VR Pico

Avec ce rachat, dont le montant n'a pas été dévoilé, ByteDance continue à diversifier ses activités. L'entreprise se dit « optimiste quant à l'avenir de la réalité virtuelle ». Cité par CNBC, un porte-parole a déclaré : « La gamme complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l’expertise approfondie de l’équipe, soutiendront à la fois notre entrée dans l’univers de la VR et notre investissement à long terme dans ce domaine émergent ».

Crée en 2015 et basé à Pékin, Pico est principalement connu pour ses casques VR autonomes Pico Neo. S'ils sont commercialisés auprès du grand public en Asie, ils ciblent les professionnels en Europe et aux États-Unis. Le constructeur chinois produit également des casques en collaboration avec d'autres entreprises, comme Lenovo et le Mirage VR S3 .

Pour l'heure, difficile de connaître les véritables ambitions de ByteDance sur le marché de la VR, dominé par Facebook et son Oculus Quest 2 . Surfant sur le succès de TikTok et de sa version chinoise, Douyin, la firme investit dans des secteurs d'activité variés : commerce, éducation en ligne, jeux vidéo… Elle a notamment déboursé 4 milliards de dollars en mars dernier pour acquérir le studio de développement Moonton, à l'origine du jeu Mobile Legends: Bang Bang.