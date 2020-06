Lenovo introduit son Mirage VR S3, casque de réalité virtuelle dédié aux professionnels

Avant tout destiné à une cible professionnelle, le Mirage VR S3 s’appuie sur la plateforme ouverte AR/VR ThinkReality, qui permettra aux entreprises de créer, gérer et déployer leurs applications immersives partout dans le monde. Équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 835, le dispositif s’équipe également d’un casque audio intégré et d’une batterie de 4 200 mAh lui conférant une autonomie de trois heures.

Si sa définition de 1 920 x 2 160 pixels par œil devrait être l’un de ses principaux atouts, sa détection de mouvements 3DoF (Three Degrees of Freedom) devrait lui porter préjudice, tout particulièrement face à un Oculus Quest doté d’un tracking 6DoF. Ajoutez à ça un contrôleur et un champ de vision oscillant entre 100 et 100 degrés.