HP Reverb G2 : le nouveau casque VR en collaboration avec Valve et Microsoft

Sommairement évoqué il y a quelques semaines de cela, le nouveau casque de réalité virtuelle signé HP se dévoile plus largement alors que les précommandes viennent de s'ouvrir aux États-Unis.

Un an après le lancement de son premier essai en la matière - le Reverb - HP confirme ses ambitions dans le monde de la réalité virtuelle avec la présentation d'une nouvelle version. Sobrement baptisée Reverb G2, celle-ci semble disposer de caractéristiques techniques de premier plan. De quoi s'imposer face aux cadors du marché ?

Au premier coup d’œil, rien ne ressemble plus à un casque de réalité virtuelle qu'un autre casque de réalité virtuelle. Pourtant lorsque l'on se penche sur la fiche technique du Reverb G2, on sent que HP a des arguments à faire valoir.

Ainsi, le constructeur a conservé l'excellente définition d'image du précédent modèle : avec 2160 x 2160 pixels pour chaque oeil, c'est effectivement sensiblement supérieur à ce que peuvent proposer ses concurrents directs et, par exemple, c'est 2,5 fois plus que l'Oculus Rift S.

La fréquence de rafraîchissement reste classique - à 90 Hz - et si HP a conservé le champ de vision du Reverb (114°), c'est - là encore - un petit peu mieu que ce que l'on retrouve sur l'Oculus Rift S (110°). En revanche, c'est un peu moins bon que la Rolls des casques VR, le Valve Index (120°). Bien sûr, l'écart inter-pupillaire reste parfaitement ajustable via une molette présente sous le casque.