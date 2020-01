Lenovo prépare un nouveau casque VR prévu à des fins éducatives

© Lenovo

Le dépôt d'un nouveau brevet trois jours après l'annonce du Mirage S3 laisse aussi présager une année chargée en réalité virtuelle chez Lenovo.En tant que casque autonome, le Mirage VR S3 emmène toute la puissance de calcul nécessaire et n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur. Son design est très proche de celui de l'Oculus Go, le casque VR à 199 dollars de Facebook . Le Mirage S3 est un appareil 3DoF, ce qui signifie que l'utilisateur peut regarder dans toutes les directions, mais pas se déplacer.Il utilise une puce Snapdragon 835, un système audio intégré et repose sur une batterie de 4 200 mAh. Il affiche un champ de vision limité à 110° et une belle résolution de 1 920 x 2 160 pixels par œil, des chiffres nettement supérieurs aux 1 280 x 1 440 pixels par œil de l'Oculus Go. Le S3 pèse 470 grammes, et dispose d'un port USB-C pour sa recharge ainsi que d'une mémoire interne de 64 Go extensible via une carte micro-SD jusqu'à 256 Go.Le Mirage Solo reposait sur la plateforme Daydream VR de Google, désormais abandonnée. Pour ce nouvel appareil, Lenovo s'est donc tourné vers la plateforme ThinkReality.Comme son prédécesseur, le S3 doit être proposé dans un programme à destination des enseignants. Nommé « Classroom 2 », il comprend un ensemble d'outils mis au point par la société LanSchool. Le Directeur du département des solutions éducatives de Lenovo, Rich Henderson, a déclaré que «». Il ajoute : «».Ce S3 peut-il encore être modifié ? L'annonce de Lenovo date du 14 janvier, mais trois jours plus tard, le 17 janvier, un brevet a été déposé par la marque concernant un nouveau casque de réalité virtuelle, laissant penser que d'autres appareils sont en route. En tout cas, le programme Classroom 2 qui accompagne le S3 sera disponible à partir du printemps 2020. Ni son prix, ni une éventuelle possibilité d'achat par des particuliers n'ont été rendus publics.