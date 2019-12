L'Oculus Quest sans manettes grâce au suivi des mains, ça y est !

Un mode de navigation plus naturel et immersif

Les premiers jeux en bénéficieront dès 2020

On l'attendait pour 2020 mais Oculus a réussi à prendre un peu d'avance et propose la navigation à la main pour l' Oculus Quest dès aujourd'hui, soit quelques jours avant les fêtes de fin d'année, qui verront probablement de nombreuses personnes obtenir l'appareil comme cadeau de Noël.Le système de contrôle permet de se passer des contrôleurs Oculus Touch pour interagir avec les différents menus disponibles dans l'interface du casque de réalité virtuelle. Pour le moment la fonctionnalité est proposée dans une version appelée «» par Oculus.Seule la page d'accueil, le magasin d'applications, la bibliothèque de jeux et d'expériences ainsi que quelques applications natives comme Oculus Browser et Oculus TV sont compatibles avec la navigation à la main.La fonctionnalité s'active dans un premier temps depuis le menu «» disponible dans les paramètres. Il est possible de la désactiver à tout moment pour utiliser à nouveau les Oculus Touch dans l'intégralité de l'interface.Les applications tierces profiteront de la navigation à la main un peu plus tard, le temps que les développeurs puissent l'intégrer à leurs titres. Pour ce faire, Oculus va également leur proposer dès cette semaine un nouveau kit de développement qui intégrera tous les outils leur permettant d'adapter leurs logiciels à ce nouveau type d'interaction.L'intégration de ces commandes gestuelles pourrait enfin permettre à la réalité virtuelle de décoller dans le grand public. Le système, plus naturel, associé à l'Oculus Quest qui ne possède aucun câble permettra d'immerger plus profondément encore les joueurs dans leurs aventures.Pour tester dès à présent la navigation à la main, il vous suffit de télécharger la dernière mise à jour (labellisée v12) et de l'installer sur votre casque VR.