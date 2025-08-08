Meta s'apprête à dévoiler des prototypes de casques de réalité mixte, et a choisi de nous en donner un avant-goût dans un billet de blog. De quoi avoir un aperçu de ce qui nous attend dans les années à venir.
Oui, Meta déploie une grande dose de son énergie dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), mais elle n'oublie pas son autre dada pour autant : les réalités mixte et augmentée. Et là aussi, la concurrence est très rude, c'est pourquoi les entreprises se battent d'arrache-pied pour développer des produits toujours plus sophistiqués.
La firme de Mark Zuckerberg lève le voile sur ses derniers prototypes dans le domaine de la réalité mixte. En tête, un dénommé Tiramisu, qui frôle l'ultra-réalisme selon Meta.
Avec ce dispositif, la société veut donner l’illusion que le monde virtuel est aussi net, lumineux et détaillé que le monde réel. Elle mise donc sur une qualité d'image exceptionnelle : le produit affiche 90 pixels par degré, soit près de quatre fois plus que le Meta Quest 3. Il est aussi bien plus lumineux (jusqu'à 1400 nits), ce qui rend les images éclatantes, même dans les scènes sombres.
Ce réalisme est rendu possible grâce à l’utilisation de deux écrans micro-OLED très haute résolution et de lentilles en verre conçues sur mesure. Contrairement aux casques classiques qui utilisent du plastique, le choix du verre améliore nettement la netteté et réduit les déformations visuelles. « Notre mission était de fournir la meilleure qualité d'image possible », explique Xuan Wang, chercheuse en optique chez Meta.
Mais pour atteindre un tel résultat, l'entreprise a dû faire des concessions sur le design : le prototype est encombrant avec un champ de vision étroit, mais il sera bien entendu amélioré au fil du temps. « C'est le premier casque depuis longtemps qui me redonne un vrai sentiment d’émerveillement », confie Douglas Lanman, directeur de la recherche chez Meta.
Un champ de vision proche de l'être humain
Ensuite, il y a Boba 3, un prototype pensé pour élargir drastiquement le champ de vision en réalité virtuelle. Là où les casques actuels offrent une vision assez limitée, celui-ci s'approche de ce que perçoit réellement l'œil humain, avec une vue panoramique à 180° à l’horizontale. L'idée est de renforcer l'immersion en ne laissant plus les bords flous ou coupés, comme c'est souvent le cas aujourd'hui.
Le prototype combine un champ de vision élargi avec une résolution très élevée (4K par œil), ce qui permet de tout voir clairement, même sur les côtés. Bien qu'il soit encore un peu lourd et gourmand en puissance, il montre à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de casques pour le jeu, la vidéo ou les expériences virtuelles en immersion totale.