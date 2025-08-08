Avec ce dispositif, la société veut donner l’illusion que le monde virtuel est aussi net, lumineux et détaillé que le monde réel. Elle mise donc sur une qualité d'image exceptionnelle : le produit affiche 90 pixels par degré, soit près de quatre fois plus que le Meta Quest 3. Il est aussi bien plus lumineux (jusqu'à 1400 nits), ce qui rend les images éclatantes, même dans les scènes sombres.