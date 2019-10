Réalité virtuelle : Google cesse la production du casque Daydream View

© Google

Une adoption décevante pour le Daydream View

Un repositionnement massif sur la réalité augmentée

Dans un échange rapporté par Variety, la firme avoue que le Pixel 4 n'est pas en mesure de prendre en charge le casque de VR, et que celui-ci ne sera dorénavant plus produit. Lancé en 2016 , le Google Daydream View n'aurait pas rencontré le succès escompté par la marque. Un porte-parole explique à Variety que les objectifs de vente n'ont pas été atteints, et que les clients ont tendance à délaisser le casque de VR depuis plusieurs mois.Dont acte : le Daydream View quitte officiellement le catalogue de Google, et n'est pas supporté par les nouveaux smartphones de la marque. Google précise toutefois que les appareils existants restent pris en charge, et que le support reste de rigueur si nécessaire.Pour justifier la décision de Google, le porte-parole interrogé par Variety explique que, si la firme a perçu un potentiel énorme dans la VR il y a quelques années, elle a rapidement pris note des obstacles qui se dressaient devant elle. «», regrette le porte-parole.En sous-texte, c'est finalement l'intérêt de Google pour la réalité virtuelle qui est remis en cause. Comme le note Variety, ce n'est pas là le premier rétropédalage de l'entreprise en la matière. L'été dernier, la plateforme de SVoD Hulu a coupé l'accès à ses services depuis le Daydream. Google l'a imité quelques semaines plus tard en rendant indisponible sa plateforme Google Play Movies sur son propre casque.On peut également noter que le projet de casque de réalité virtuelle développé conjointement par Google et IMAX n'a jamais vu le jour. Aussi, on n'entend plus parler du format de vidéos VR180, destiné à démocratiser les vidéos à 180 et 360°.Le recul de Google sur ce segment de marché laisse encore plus de marge de manœuvre à Facebook qui, lui, est sur son petit nuage depuis la sortie de l'excellent Oculus Quest . L'occasion pour Google de repositionner ses pions sur un secteur, estime-t-il, plus porteur : la réalité augmentée.Toujours d'après le porte-parole interviewé par Variety, Google «».