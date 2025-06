Le fonctionnement de ce bloqueur de publicités physique est relativement direct. Équipé des lunettes, l'utilisateur voit son environnement analysé en continu par l'application. Grâce à la puissance de calcul de Gemini, le système est capable de reconnaître une grande variété de supports publicitaires : panneaux d'affichage, affiches dans les transports, publicités dans les journaux et même les logos présents sur des emballages de produits.

Une fois une publicité détectée, l'application la masque en superposant un simple carré rouge, affichant parfois le nom de la marque ainsi occultée. La démonstration partagée par le développeur montre une efficacité notable, bien que le projet soit encore à un stade précoce de développement. « C'est encore précoce et expérimental, mais il est passionnant d'envisager un avenir où l'on contrôle le contenu physique que l'on voit », explique Stijn Spanhove. Ce projet, bien qu'encore à l'état de prototype, est une preuve de concept intéressante sur le potentiel de la réalité étendue (XR). Des suggestions émergent déjà pour améliorer l'expérience, comme remplacer le carré rouge par des éléments visuels plus agréables et contextuels, par exemple des plantes ou des œuvres d'art générées localement.