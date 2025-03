Si vous passez le plus clair de vos nuits à vous perdre sur Reddit plutôt qu’à dormir, vous savez que son modèle économique repose sur les abonnements premium… et la publicité. Des annonces toujours plus nombreuses, mais pas forcément plus pertinentes, que son introduction en Bourse n’a fait qu’accentuer, au grand dam de celles et ceux qui naviguent sans adblocker. Consciente du problème – ou du moins soucieuse de ménager sa communauté – la plateforme vient d’annoncer qu’il sera désormais possible d’en bloquer certaines sur le long terme.