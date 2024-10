Pour Steve Huffman, ces bons résultats ne sont que le début. « L'influence de Reddit continue de croître sur l'ensemble d'Internet. En 2024, Reddit a été le sixième mot le plus recherché sur Google aux États-Unis, ce qui montre que lorsque les gens cherchent des réponses, des conseils ou une communauté, ils se tournent vers Reddit. La plateforme s'efforce également de rendre sa fonction de recherche "plus facile et plus intuitive" », a-t-il indiqué dans une lettre adressée à ses actionnaires.