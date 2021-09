Reddit cherche à entrer en bourse

Si Reddit est aujourd'hui évalué à 10 milliards de dollars, le site communautaire, qui comptait 52 millions d'utilisateurs et plus de 100 000 communautés (les fameux subreddit, ou sous-reddii) en octobre 2020, voudrait franchir un nouveau pallier et faire grimper sa valeur à 15 milliards de dollars, et ce avant son introduction en Bourse, qu'il aimerait opérer au début de l'année prochaine.