Désinformation et Covid-19 : le patron de Reddit se réaffirme contre une modération accrue

De nombreux utilisateurs du réseau social communautaire Reddit en ont assez et le font savoir. Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit depuis près d'un an et demi, le site américain est en proie à une croissance constante de contenus favorisant la désinformation en lien avec le virus, ou encore la vaccination. De quoi susciter diverses indignations alors que plusieurs subreddits parmi les plus populaires et leurs modérateurs, tels que r/awww, r/showerthoughts, ou encore r/pics, appellent à une reprise en main du site.

La modération ne serait pas assez efficace, ou même suffisamment déployée. L'indignation a néanmoins conduit le P.-D.G. de Reddit, Steve Huffmann, à réagir dans un post publié sur le sous-reddit r/announcements. Après avoir précisé que la meilleure source américaine portant sur la COVID-19 est le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il a également appelé la population à se faire vacciner. Huffmann a ajouté : « Nous comprenons que tout le monde n'est pas d'accord avec l'approche actuelle pour nous faire traverser la pandémie, et certains se méfient toujours des vaccinations ».

Mais, plus largement, Steve Huffmann appelle au maintien de la liberté d'expression sur Reddit : « La dissidence fait partie de Reddit et est le fondement de la démocratie. Reddit est un lieu de discussion et de débat ouvert et authentique. Cela inclut les conversations qui remettent en question ou sont en désaccord avec le consensus populaire. Cela inclut les conversations qui critiquent ceux qui ne sont pas d'accord avec l'opinion de la majorité. Cela inclut les manifestations qui critiquent ou s'opposent à nos décisions sur les communautés à bannir de la plateforme ».