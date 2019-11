Une nouvelle version des Spectacles, les lunettes connectées Snapchat, débarque

© Snapchat

Une édition plus haut de gamme

Les Spectacles font un flop pour le moment

Vous connaissez certainement Snapchat, le réseau social aux 210 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Mais pour son P.-D.G., Evan Spiegel, l'entreprise est avant tout une «», c'est-à-dire une «». Une identité qui passe donc par une diversification des activités.Dans cette optique, Snapchat continue de croire en ses lunettes connectées, les Spectacles. Elle a ainsi donné aujourd'hui le coup d'envoi officiel de leur troisième génération, qui n'était jusqu'à alors disponible qu'en précommande Pour les Spectacles 3, l'entreprise mise tout d'abord sur une refonte du design, censé lui apporter une nouvelle élégance. Le but est de faire de l'objet un accessoire de mode autant qu'un gadget technologique. Mais Snapchat a également souhaité muscler l'équipement de ses lunettes, avec une deuxième caméra, permettant de donner un effet 3D aux photos et aux vidéos prises directement depuis le dispositif. Il est, de plus, possible d'ajouter des filtres de réalité augmentée aux images capturées, avant de les partager sur divers réseaux sociaux.Ces améliorations témoignent de l'ambition de la société de faire des Spectacles 3 un produit de luxe. Par conséquent, le prix a été revu à la hausse : 370 euros, contre 175 auparavant. Dans le même ordre d'idées, les lunettes seront vendues en édition limitée : le chiffre de 24 000 exemplaires aurait été avancé.Cela dit, cette diminution de la quantité ne résulte probablement pas que de la nouvelle orientation haut de gamme. Car comme beaucoup de produits similaires, les Spectacles ont toujours eu du mal à trouver leur public, depuis leur première apparition en 2016. Passé l'effet de curiosité, seuls 220 000 exemplaires du produit auraient été écoulés, bien loin des objectifs initiaux des 800 000 (selon certaines sources). Ce qui aurait entraîné des pertes autour de 40 millions de dollars (environ 36 millions d'euros).Mais Evan Spiegel continue de croire en l'avenir des lunettes connectées. Les Spectacles 3 semblent alors poursuivre un double objectif : permettre à Snapchat de se positionner en tant que pionnier sur ce futur marché et analyser les usages des utilisateurs, afin d'améliorer le produit.