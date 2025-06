Peu de détails ont pour le moment été donnés, si ce n'est qu'elles devraient s'appeler des « Specs », et qu'elles devraient coûter moins cher que le casque d'Apple, le Vision Pro – un appareil vendu à partir de 3 999 euros. Un tarif qui n'étonne pas (qui achèterait des lunettes à ce prix ?), et qui a sûrement été évoqué pour placer ces Specs en concurrent du fameux casque de réalité mixte d'Apple.

Mais dans ce domaine, Snap devra surtout faire avec la concurrence des lunettes Ray-Ban Meta, qui ne coûtent elles que quelques centaines d'euros, et qui connaissent déjà un succès important. Et quand ces lunettes sortiront, on devrait aussi de plus en plus entendre parler des Vision Glasses d'Apple, dont le lancement pourrait avoir lieu en 2027. Alors, l'avenir est-il aux lunettes de réalité augmentée ?