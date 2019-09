Snapchat : un nouveau mode caméra 3D fait son apparition

Une fonctionnalité réservée à quelques iPhone seulement

Avec la nouvelle caméra 3D annoncée par Snapchat, il sera désormais possible d'ajouter un effet de profondeur à vos clichés.Via une vidéo postée sur YouTube, Snapchat a dévoilé une nouvelle fonctionnalité liée à sa caméra : la prise de photo avec un mode 3D, qui va permettre de donner vie à vos selfies.Pour activer ce mode, il suffira de sélectionner l'effet voulu dans la barre dédiée, puis de tenir son téléphone de manière légèrement en biais. Cela laisse penser que la fonctionnalité repose sur l'accéléromètre du smartphone qui va donc permettre de déterminer la façon dont est tenu le téléphone.Pour l'occasion, des effets 3D seront également à la disposition des utilisateurs via les filtres.Enfin, il est indispensable de noter que tous les smartphones ne seront pas éligibles à cette nouvelle caméra 3D. Seuls les iPhone X ou les modèles plus récents d'Apple supporteront la fonctionnalité.Cependant, et à défaut de pouvoir en envoyer, tout le monde pourra en recevoir et les visionner.