Apple annonce les iPhone 11 et iPhone 11 Pro : de nouveaux modèles en panne d’inspiration

© Apple

L'iPhone XR devient l'iPhone 11

Les nouveaux coloris de l'iPhone 11. © Apple

Les principales nouveautés de l'iPhone 11. © Apple

L'A13 Bionic s'annonce comme la puce la plus puissante jamais conçue pour un smartphone. © Apple

Le second capteur photo de l'iPhone 11 est finalement un ultra grand-angle. © Apple

Et l'iPhone se déclina en version Pro

L'iPhone 11 Pro représente le nec plus ultra du luxe signé Apple. © Apple

L'essentiel des nouveautés de l'iPhone 11 Pro. © Apple

Les trois APN de l'iPhone 11 Pro. © Apple

L'iPhone se dote enfin d'un mode photo de nuit. © Apple

Le line up complet des iPhone de 2019. L'iPhone XS disparaît, et l'iPhone XR baisse de prix. © Apple

Trois nouveaux modèles, qui se font aussi et surtout les vecteurs d'un changement de nomenclature pour les smartphones de la marque. Du reste, et contrairement à ce qu'indiquait le carton de l'invitation à l'événement, « l'innovation » reste aux abonnés absents.On le savait depuis quelques jours :. Apple, très largement sauvé du naufrage grâce aux excellentes ventes de son iPhone le plus « abordable » (859€ tout de même) fait accéder celui-ci au rang dede sa gamme.Première bonne nouvelle :Surprenant mais vrai, le smartphone de 6,1 pouces se négociera ainsiConsidérations tarifaires mises à part, les différences de l'iPhone 11 avec les autres modèles restent inchangées avec lede l'an passé. À savoir :Nous avons donc une nouvelle fois affaire à un smartphone à écran Liquid LCD de 6,1 pouces (1792 x 828 pixels, 326 ppi). La face avant est toujours dotée d'une belle encoche logeant les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID, ainsi qu'un capteur photo avant de 12 mégapixels (contre 7 mégapixels sur le XR).L'iPhone 11 s'offre bien entendu la nouvelle puce Apple A13, que le constructeur garantit. Celle-ci s'accompagne de 4 Go de RAM (autant que les iPhone XS de l'an dernier), d'au moins 64 Go de stockage et d'une batterie delui offrant. Conformément à nos attentes, le smartphone pourra se recharger à 18 W, mais n'incluraqu'un adaptateur 5 W dans la boîte.Enfin, l'iPhone 11 passe la seconde en matière de photo. Si l'iPhone XR ne se dotait que d'un unique capteur photo à tout faire, son successeur s'offre un duo d'APN au sein duquel s'incruste unéquivalent à une focale de 13 mm.Sortir une version « Pro » de son smartphone, c'est tellement 2019. C'est simple : aucun constructeur n'a dérogé à la règle cette année. C'est donc sans surprise aucune que l'on voit Apple se plier également à l'exercice (après tout, cette dénomination trouve déjà sa place dans les gammes de tablettes et d'ordinateurs de la marque).Conformément à ce que l'on attendait, l'reprend l'exact même design et l'essentiel des caractéristiques de son prédécesseur l'iPhone XS. Il s'agit d'un smartphone compact de 5,8 pouces doté d'un écran OLED (2436 x 1126, 458 ppi) à large encoche... Au détail près que celui-ci s'appelle désormais «» afin de faire honneur à la litanie de technologies supportées par la dalle (HDR, Dolby Vision, luminosité de 1200 nits, etc).Comme l'iPhone 11, il embarque le très véloce SoC Apple A13, mais se distingue de celui-ci par l'adjonction de 6 Go de RAM - une première pour un smartphone Apple. Autre facteur inédit :. Les enchères commenceront à 1 159€ pour le modèle petit modèle à 128 Go, et grimperont jusque 1 659€ pour le modèle 512 Go.Côté batterie, c'est un accumulateur de 3 190 mAh qui équipera l'iPhone Pro. Une généreuse batterie de 3 500 mAh s'intègrera quant à elle dans la coque de l'iPhone Pro Max,(2688 x 1242, 458 ppi). Elle sera rechargeable à 18 W et, ô bonheur, l'adaptateur secteur idoine sera fourni de série. Autant d'éléments qui poussent Apple à, et de 5h dans le cas de l'iPhone 11 Pro Max.Enfin, et on le savait déjà depuis des mois, l'iPhone Pro et son jumeau XXL profiteront, lequel ajoute un capteur ultra grand-angle au couple standard / télé-objectif. Ce nouveau capteur de 12 mégapixels (comme les deux autres) offre une longueur focale équivalente à 13 mm sur un reflex. Rien que nous n'avons pas déjà vu ailleurs donc, au détail près que la firme promet une continuité parfaite entre ses différents modules photo.Les trois appareils sont par exemple en mesure de conserver le même autofocus et surtout la même balance des blancs peu importe la rapidité avec laquelle on passe de l'un à l'autre. La nouvelle puce A13 Bionic permet aussi de filmer en 4K à 60 images par seconde sur n'importe quel capteur du trio.Enfin, l'iPhone 11 Pro disposera de façon inédite du mode « Deep Fusion » qui, par le concours de puissants algorithmes et du Neural Engine de l'A13, pourra pousser de façon exponentielle le niveau de détail des clichés capturés à l'iPhone. Une nouveauté qui se couple, sur tous les nouveaux iPhone cette fois, à unqui devrait permettre à Apple de rattraper son criant retard en la matière.