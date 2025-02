Les influenceurs ont une audience fidèle et engagée. L’étude Reech montre que 41 % des Français suivent au moins un créateur de contenu et que 55 % sont régulièrement exposés à leurs publications. Parmi les 18-34 ans, 63 % sont abonnés à un influenceur, contre 23 % des 35 ans et plus.

Les créateurs de contenu sont aujourd'hui plus suivis que les célébrités traditionnelles. Les personnalités issues de la téléréalité perdent 11 points en popularité, tandis que les personnalités publiques reculent de 7 points. En revanche, les artistes, les passionnés et les entrepreneurs gagnent en visibilité avec une progression respective de 19, 15 et 9 points.

Les internautes recherchent principalement du divertissement. L’humour, la cuisine et la mode figurent parmi les thématiques les plus suivies en 2025. Les influenceurs sont perçus comme plus accessibles que les célébrités traditionnelles, ce qui a tendance à améliorer leur impact sur les tendances et les comportements de consommation.

Le marketing d'influence profite également de cette dynamique. 66 % des Français éprouvent de la sympathie à l’égard des influenceurs, ce qui en fait des partenaires de choix pour les marques. Mais pas dupes pour autant, les internautes restent vigilants. 72 % des sondés attendent des créateurs qu'ils soient transparents sur leurs collaborations avec les entreprises.