Les avis clients, portés par Google, sont en train de changer vos habitudes d'achat, ne le niez plus

L'étude IFOP/Guest Suite 2023 met en évidence cette transformation majeure dans le comportement d'achat des Français. Avec plus de 9 Français sur 10 qui regardent systématiquement les avis clients avant de faire un achat, on peut presque parler de révolution. En 2021, ils n'étaient « que » 75 % à avoir ce réflexe. C'était déjà beaucoup, on vous l'accorde, mais l'après-COVID semble encore plus profiter aux avis en ligne. Cette tendance témoigne de l'évolution des préférences des consommateurs, qui accordent davantage de confiance aux avis de pairs qu'à la publicité traditionnelle. Amazon, qui utilise désormais l'IA pour améliorer ses avis clients, a bien saisi l'enjeu.