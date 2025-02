Si Musk se retire de la course, les interrogations persistent. Les analystes évaluent les actifs américains de TikTok entre 40 et 50 milliards de dollars, un montant qui pourrait décourager certains prétendants. Par ailleurs, l’application compte 170 millions d’utilisateurs mensuels aux États-Unis, faisant d’elle un enjeu à la fois économique et stratégique.

L’entrepreneur sud-africain a toutefois laissé entrevoir une piste : l’analyse de l’algorithme de recommandation. « Je chercherais à déterminer s’il peut être bénéfique à l’humanité », a-t-il expliqué, sans préciser s’il agirait en conseiller officieux. Une hypothèse qui alimente les spéculations sur un rôle indirect dans la restructuration de TikTok, alors que ses entreprises accèdent à des contrats gouvernementaux sensibles.

Le retrait de Musk recentre le débat sur les autres candidats au rachat, dans un calendrier toujours plus contraint. Reste à savoir si les négociations aboutiront à un montage acceptable pour Washington et Pékin – ou si TikTok deviendra le symbole d’une nouvelle guerre technologique. Une certitude : derrière les déclarations officielles, la bataille pour le contrôle des données et de l’influence culturelle est loin d’être terminée.