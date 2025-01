Dans le scénario envisagé, les entreprises désignées pour prendre part au rachat assureraient la maintenance technique, l’hébergement cloud et, surtout, le contrôle de la politique de confidentialité. De quoi garantir que les données des utilisateurs soient stockées localement et administrées conformément aux standards du pays. Ceci participerait à apaiser les craintes liées à la transmission d’informations sensibles à l’étranger.

L’intérêt de cette opération pour les investisseurs représente également un levier non négligeable. Avec plus de 170 millions d’inscrits aux États-Unis, TikTok offre une audience massive et une manne publicitaire potentiellement considérable. S’implanter à la tête d’une plateforme d’une telle ampleur pourrait donc justifier l’effort financier requis, à condition que les négociations aboutissent à une solution pérenne.